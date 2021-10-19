19 октября 19:45
Бешикташ 1
Спортинг 4
19 октября 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сити 5
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 45’
Шахтер 0
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20 октября 19:45
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Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
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23 октября 17:00
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23 октября 19:30
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24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Главная Игра Новости покера

Горячая леди подогрела Мировую серию покера глубоким декольте (фото)

Андрей Трофимов
19 октября, 21:30
Ванесса Кейд пока не может выиграть золотой браслет WSOP, но уже успела произвести впечатление в Лас-Вегасе

Ванесса Кейд впечатляет покеристов на WSOP / Фото: Instagram Ванессы Кейд

В эти дни Лас-Вегас собрал у себя лучших игроков на Мировой серии покера 2021. Звезды овального стола съехались в казино Rio, чтобы разделить 88 золотых браслетов.

Среди них и канадская профи Ванесса Кейд. Красотка уже четыре раза попала в призы на этой WSOP, однако от победы пока была далека.

Так, на последнем ивенте H.O.R.S.E Ванесса и вовсе не попала в призы, однако все же покорила общественность своей красотой. Так, канадка пришла на турнир в кофте с глубоким вырезом, очаровав оппонентов глубоким декольте.

Отметим, что ранее девушка поработала продюсером симуляторов в Disney Interactive Studios, BioWare и Lucasfilm. Все же в 2010 году Ванесса решила сесть за покерный стол и заняться этим видом спорта профессионально.

Громко говорить о себе Кейд заставила в прошлом году, показав свою феминистическую позицию. Дело в том, что у нее был подписан неплохой контракт с известным покер-румом, однако она его не побоялась публично расторгнуть.

Причина – подписание организацией Дэна Билзеряна, который известен своим эпатажным поведением в Instagram. Дошло даже до того, что Дэн обозвал Ванессу "девушкой легкого поведения", а она назвала Билзеряна "женоненавистником".

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