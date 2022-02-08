Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси у представників України

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У п'ятницю в Китаї розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч спортсменів приїхали з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.

Україну представлять 45 спортсменів, їхні шанси на медалі оцінюють доволі низько. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпіаді. Найбільші шанси бачаться у біатлоні.

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Юлія Джима / Фото: Getty Images

Вчора пройшла жіноча індивідуальна гонка, в якій українки опинилися недалеко від призів Юлія Джима замкнула топ-десятку, тоді як Ірина Петренко фінішувала за нею. Сьогодні ж на трасу вийдуть чоловіки, у тому числі й четверо українців:

Дмитро Підручний;

Артем Прима;

Антон Дудченко;

Богдан Цимбал.

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Тим часом, Parimatchоцінив їхні шанси на перемогу Вище за всіх котирується Дмитро Підручний, коефіцієнт на його тріумф становить 126.00. У свою чергу котирування на Приму та Дудченка рівні 351.00, а на Цимбала ставки не приймаються.

1-ше місце 1-3-тє місце 1-6-те місце 1-10-те місце Дмитро Підручний 126.00 21.00 13.00 4.50 Антон Дудченко 351.00 101.00 - 11.00 Артем Прима 351.00 126.00 16.00

Відмітимо, що головним фаворитом гонки вважається норвежець Йоханнес Бе. Коефіцієнт на його перемогу дорівнює 3.75. Його головними конкурентами вважають його співвітчизник Стурла Легрейд (4.75), а також француз Кантен Фійон-Має (5.00).

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Зазначимо, що старт перегонів запланований на 10:30 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.