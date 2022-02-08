Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы у представителей Украины

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images
В пятницу в Китае началась зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч спортсменов приехали со всего мира, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей в разных видах спорта.
Украину представят 45 спортсменов, их шансы на медали оценивают довольно низко. Букмекеры считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпиаде. Наибольшие шансы у нас видятся в биатлоне.
Вчера прошла женская индивидуальная гонка, в которой украинки оказались недалеко от призов. Юлия Джима замкнула топ-десятку, тогда как Ирина Петренко финишировала вслед за ней. Сегодня же на трассу выйдут мужчины, в том числе и четыре украинца:
- Дмитрий Пидручный;
- Артем Прима;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цымбал.
Тем временем, Parimatchоценил их шансы на победу. Выше всех котируется Дмитрий Пидручный, коэффициент на его триумф составляет 126.00. В свою очередь котировки на Приму и Дудченко равны 351.00, а на Цымбала ставки не принимаются.
|1-е место
|1-3-е место
|1-6-е место
|1-10-е место
|Дмитрий Пидручный
|126.00
|21.00
|13.00
|4.50
|Антон Дудченко
|351.00
|101.00
|-
|11.00
|Артем Прима
|351.00
|126.00
|16.00
Отметим, что главным фаворитом гонки считается норвежец Йоханнес Бе. Коэффициент на его победу равен 3.75. Его главными конкурентами считаются его соотечественник Стурла Легрейд (4.75), а также француз Кантен Фийон-Майе (5.00).
Отметим, что старт гонки намечен на 10:30 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.