Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси Підручного на золото

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images
Наближаються до кінця зимові Олімпійські Ігри. Закриття змагань заплановано на 20 лютого. На даний момент єдиною нашою нагородою є срібло Олександра Абраменка у фрістайлі.
Сьогодні ж наші надії на медалі покладаються на жіночий та чоловічий біатлон. Спочатку на трасу вийдуть представниці прекрасної статі, серед яких шанси на золото у Юлії Джими та Анастасії Меркушиної.
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Також сьогодні відбудеться і мас-старт у чоловічих перегонах на 15 км. У ньому візьмуть участь два наші спортсмени – Дмитро Підручний та Артем Прима . Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на успіх.
Компанія Parimatch не надто вірить у шанси українців. Коефіцієнт на тріумф Підручного складає 81.00, тоді як на Приму – аж 201.00.
|СПОРТСМЕН
|1 МІСЦЕ
|1-3 МІСЦЕ
|1-6 МІСЦЕ
|1-10 МІСЦЕ
|Дмитро Підручний
|81.00
|21.00
|10.00
|3.50
|Артем Пріма
|201.00
|67.00
|21.00
|6.00
На думку букмекерів, основна боротьба розгорнеться між Йоханнесом Бе та Кантеном Фійон-Майє. Коефіцієнт на перемогу норвежця становить 3.00, тоді як на біатлоніста з Франції 3.30.
Зазначимо, що старт чоловічого мас-старту заплановано на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.