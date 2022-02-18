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Барселона 1
Наполи 1
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Порту --
Лацио --
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Аталанта --
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24 февраля 22:00
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Главная Игра Букмекер

Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы Пидручного на золото

Анатолий Дерека
18 февраля, 06:54
Сегодня состоится мужской масс-старт, в котором примут участие Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Прогноз букмекеров на их победу на Олимпийских Играх

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Приближаются к концу зимние Олимпийские Игры. Закрытие соревнований намечено на 20 февраля. На данный момент единственной нашей наградой является серебро Александра Абраменко во фристайле.

Сегодня же наши надежды на медали полагаются на женский и мужской биатлон. Сначала на трассу выйдут представительницы прекрасного пола, среди которых будут шансы на золото у Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной.

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Также сегодня состоится и масс-старт в мужской гонке на 15 км. В нем примут участие два наших спортсмена – Дмитрий Пидручный и Артем Прима . Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Пидручный и Прима / Фото: Reuters

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Компания Parimatch не особо верит в шансы украинцев. Коэффициент на триумф Пидручного составляет 81.00, тогда как на Приму – аж 201.00.

СПОРТСМЕН1 МЕСТО1-3 МЕСТО1-6 МЕСТО1-10 МЕСТО
Дмитрий Пидручный81.0021.0010.003.50
Артем Прима201.0067.0021.006.00

По мнению букмекеров, основная борьба развернется между Йоханнесом Бе и Кантеном Фийон-Майе. Коэффициент на победу норвежца составляет 3.00, тогда как на биатлониста из Франции – 3.30.

Отметим, что старт мужского масс-старта намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

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