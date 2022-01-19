Футболіст Динамо програв у казино мільйон доларів та квартиру в центрі Києва

Казино зіпсувало життя легендарному футболісту / Фото: Колаж: Сьогодні

Іван Яремчук був улюбленцем уболівальників Динамо. Технічний півзахисник відразу застовпив собі місце в основному складі команди Лобановського.

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З розпадом Союзу багато футболістів рвонули на Захід, заробити трохи грошей. Яремчука запросив клуб Блау-Вайсс із Берліна. У Німеччині футболіст і познайомився із казино, круто змінивши своє життя.

"У Берліні наші емігранти запросили у велике казино у центрі міста. Не особливо розумів, що робити, але за вечір виграв 2 тисячі марок!

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За вдачею я дуже азартний, а казино спочатку дало мені виграти, а потім ходив-ходив і програвав...

Коли отримав травму, мені виплатили 100 тисяч німецьких марок та посадили на потяг до Києва. Але я домовився з провідницею, вона відчинила інші двері і я втік. За два тижні у Берліні спустив у казино ці 100 тисяч...

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Був момент, коли сказав собі: виграватиму дві-три тисячі – одразу йду. І за місяць зібралося 25 тисяч доларів. Потім якось прийшов у казино, дві тисячі програв і щось у голові в мене замкнуло. Захотілося неодмінно відігратися... Зрештою, за вечір я спустив 27 тисяч.

Знаєте, виграти у казино практично неможливо. Тепер, коли я програв велику кількість грошей та чотирикімнатну квартиру в центрі Києва, я це точно знаю. Скільки програв? Думаю, мільйон доларів" , – розповідав в інтерв'ю Яремчук.

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Іван Яремчук народився 19 березня 1962 року у селі Великий Бичків Закарпатської області.

Виступав за команди Дніпро (Черкаси), СКА (Київ), Динамо (Київ), Блау Вайсс (Німеччина), КАМАЗ (Росія), Хапоель (Ізраїль), Богеміанс (Чехія), Мунайші (Казахстан), Енергія (Росія), Ворскла (Полтава), Прикарпаття (Івано-Франківськ).

За збірну СРСР провів 18 матчів та забив 2 голи.

З київським Динамо тричі вигравав чемпіонат СРСР та Кубок СРСР. 1986 року виграв Кубок кубків.

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