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Фінський онлайн-профі виграв свій перший браслет WSOP в статусі аутсайдера

Анатолій Дерека
24 серпня, 14:15
Самуель Вусден мав один з найменших стеків за фінальним столом, проте в підсумку тріумфував на турнірі Світової серії покеру

Самуель Вусден виграв дебютний браслет WSOP / Фото: Pocketfives

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з бай-іном 1050 доларів.

На турнірі GG Masters зареєструвалося понад 2,2 тисячі гравців. Його переможцем став фінський покерист Самуель Вусден під ніком "€urop€an".

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Хлопець вийшов на фінальний стіл всього з восьмим стеком. Однак Самуель двічі зумів подвоїтися, вдало "обікравши" Олександра Зубова і Бернардо Гранато.

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Дуже швидко Вусден вже захопив чіплідерство і став сам вибивати опонентів. У 3-макс Самуель почав програвати Вану, але переломив хід гри на свою користь після однієї роздачі, в якій флешем перебив дві пари суперника.

В хедз-апі ж фін без проблем розправився з китайцем і здобув свій перший браслет WSOP в кар'єрі. Відзначимо, що Самуель спеціалізується саме на онлайн-івентах.

Результати фінального столу WSOP Event #16 GG Masters:

  1. Самуель Вусден- 274,5 тис. доларів
  2. Чібін Ван – 205,8 тис. доларів
  3. Зак Дьюс – 154,3 тис. доларів
  4. Бернардо Гранато – 115,8 тис. доларів
  5. Ніколо Бартолоне – 86,8 тис. доларів
  6. Сергій Денисов – 65,1 тис. доларів
  7. Джозеф Де Гусман – 45,8 тис. доларів
  8. Олександр Зубов – 36,6 тис. доларів
  9. Рушик Ганді – 24,4 тис. доларів

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