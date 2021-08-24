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Финский онлайн-профи выиграл свой первый браслет WSOP в статусе аутсайдера

Анатолий Дерека
24 августа, 14:15
Самуэль Вусден имел один из наименьших стеков за финальным столом, однако в итоге триумфовал на турнире Мировой серии покера

Самуэль Вусден выиграл дебютный браслет WSOP / Фото: Pocketfives

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же прошел один из ивентов с бай-ином 1050 долларов.

На турнир GG Masters зарегистрировалось более 2,2 тысяч игроков. Его победителем стал финский покерист Самуэль Вусден под ником "€urop€an".

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Парень вышел за финальный стол всего с восьмым стеком. Однако Самуэль дважды сумел удвоиться, удачно "обокрав" Александра Зубова и Бернардо Гранато.

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Очень быстро Вусден уже захватил чиплидерство и стал сам выбивать оппонентов. В 3-макс Вусден начал проигрывать Вану, но переломил ход игры в свою пользу после одной раздачи, в которой флешем перебил две пары соперника.

В хедз-апе же финн без проблем разделался с китайцем и добыл свой первый браслет WSOP в карьере. Отметим, что Самуэль специализируется именно на онлайн-ивентах.

Результаты финального стола WSOP Event #16 GG Masters:

  1. Самуэль Вусден – 274,5 тыс. долларов
  2. Чибин Ван – 205,8 тыс. долларов
  3. Зак Дьюс – 154,3 тыс. долларов
  4. Бернардо Гранато – 115,8 тыс. долларов
  5. Николо Бартолоне – 86,8 тыс. долларов
  6. Сергей Денисов – 65,1 тыс. долларов
  7. Джозеф Де Гусман – 45,8 тыс. долларов
  8. Александр Зубов – 36,6 тыс. долларов
  9. Рушик Ганди – 24,4 тыс. долларов

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