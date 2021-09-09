Фільм про покер номінований на головну премію Венеціанського кінофестивалю – список претендентів

Мартін Скорсезе попрацював над фільмом "Холодний розрахунок", який тепер претендує на премію "Золотий Лев"
Зовсім скоро на екрани вийде новий крутий фільм про покер "Холодний розрахунок". В оригіналі назва кінострічки звучить "The Card Counter" (Той, хто зчитує карти).
Одним з продюсерів фільму стане відомий американський сценарист Мартін Скорсезе. Світова прем'єра відбудеться 16 вересня, а в Україні кінострічка буде доступна з 23-го числа у всіх найбільших кінотеатрах.
Уже відомо, що фільм "Холодний розрахунок" буде номінований на головну нагороду Венеціанського кінофестивалю "Золотий лев" 2021. Також на приз претендуватимуть такі стрічки:
- "Сила собаки" (у головній ролі Бенедикт Камбербетч)
- "Рука Бога" (фільм про Дієго Марадоні)
- "Офіційний конкурс" (у головній ролі Антоніо Бандерас)
- "Паралельні матері" (у головній ролі Пенелопа Круз)
- "Мона Ліза і Кривавий Місяць" (у головній ролі Кейт Хадсон)
- "Спенсер" (у головній ролі Крістен Стюарт)
- "Незнайома дочка" з Олівією Колман
Очікується, що лауреат премії буде названий 11 вересня. Фільм вже був оцінений кінокритиками і отримав непогані відгуки. Наприклад, на сайті Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 93%.
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Сюжет "Холодного розрахунку" буде пов'язаний з тюремною тематикою. Головний герой Вільям опинився за ґратами, де вчиться грати в покер з іншими ув'язненими.
З ними він навчається багатьом лайфхакам, які допомагають прораховувати карти. У підсумку після звільнення хлопець відправляється в казино, де застосовує свої навички.
Це і стає його головним заняттям по життю. Вільям навіть зіграє у Світовій серії покеру (WSOP). Головну роль виконав Оскар Айзек. Актор відомий по фільмах "Робін Гуд", "Зоряні війни", а також "Люди Ікс".