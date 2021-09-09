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Фильм о покере номинирован на главную премию Венецианского кинофестиваля – список претендентов

Анатолий Дерека
9 сентября, 16:10
Кинолента Мартина Скорсезе "Холодный расчет" – один из восьми претендентов на награду "Золотой Лев"

Мартин Скорсезе поработал над фильмом "Холодный расчет", который теперь претендует на премию "Золотой Лев"

Совсем скоро на экраны выйдет новый крутой фильм о покере под названием "Холодный расчет". В оригинале название киноленты звучит "The Card Counter" (тот, кто считывает карты).

Одним из продюсеров фильма станет известный американский сценарист Мартин Скорсезе. Мировая премьера состоится 16 сентября, а в Украине кинолента будет доступна с 23-го числа во всех крупнейших кинотеатрах.

Уже известно, что фильм "Холодный расчет" будет номинирован на главную награду Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" 2021. Также на приз будут претендовать такие ленты:

  • "Сила собаки" (в главной роли Бенедикт Камбербэтч)
  • "Рука Бога" (фильм о Диего Марадоне)
  • "Официальный конкурс" (в главной роли Антонио Бандерас)
  • "Параллельные матери" (в главной роли Пенелопа Круз)
  • "Мона Лиза и Кровавая Луна" (в главной роли Кейт Хадсон)
  • "Спенсер" (в главной роли Кристен Стюарт)
  • "Незнакомая дочь" с Оливией Колман

Ожидается, что лауреат премии будет назван 11 сентября. Фильм уже был оценен кинокритиками и получил неплохие отзывы. Например, на сайте Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 93%.

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Сюжет "Холодного расчета" будет связан с тюремной тематикой. Главный герой Уильям оказался за решеткой, где учится играть в покер с другими заключенными.

С ними он обучается многим лайфхакам, которые помогают просчитывать карты. В итоге после освобождения парень отправляется в казино, где применяет свои навыки.

Это и становится его главным занятием по жизни. Уильям даже сыграет в Мировой серии покера (WSOP). Главную роль исполнил Оскар Айзек. Актер известен по фильмам "Робин Гуд", "Звездные войны", а также "Люди Икс".

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