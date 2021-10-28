30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Фарту не вистачило: українець виграв 22 тисячі доларів у престижному онлайн-турнірі (відео)

Анатолій Дерека
28 жовтня, 22:10
Володимир Паламар відчайдушно бився у фіналці WPT Deepstacks Online, проте прикро вилетів від канадця Тімоті Келлі

WPT Deepstacks Online - один з найбільших івентів Світового туру покеру / Фото: WPT

Учора один із провідних онлайн-румів світу завершив серію Світового покерного туру WPT Deepstacks Online, провівши Головну подію.

На івент зареєструвався 1041 гравець, які разом наростили призовий фонд до позначки 1 мільйон доларів. До фіналки дістався і представник України Володимир Паламар.

Реклама

Читайте також: У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

Наш співвітчизник явно не був фаворитом вирішальної стадії, адже розпочинав фінальний стіл із найкоротшим стеком. Втім, Володимир протримався майже годину і завершив гру сьомим.

У вирішальній для себе роздачі Паламар міг навіть подвоїтися після виставлення з парою королів. На рівері йому прилетів К♠, проте його опонент Тімоті Келлі завдяки цій карті зумів зібрати піковий флеш.

Реклама

До речі, саме канадець у підсумку і святкував перемогу в Івенті. Тімоті без проблем розібрався в хедз-апі зі шведом Джеррі Одіном і забрав головний приз івенту 171,8 тисячі доларів.

Читайте також: Гравець з України наробив галасу в онлайні, вигравши майже 80 тисяч

Реклама

Зазначимо, що скандинавський покерист створив сенсацію, адже на цей івент Одін відібрався через сателіт, який коштував йому лише 109 доларів. У результаті Джеррі зумів примножити витрачені гроші більш ніж у тисячу разів.

Результати фінального столу Main Event WPT Deepstacks Online:

  1. Тімоті Келлі – 171,8 тис. доларів
  2. Джеррі Один – 118,3 тис. доларів
  3. Фелікс Стефенсен – 81,3 тис. доларів
  4. Свен Андерссон – 53,1 тис. доларів
  5. Філіп Хофбауер – 36,4 тис. доларів
  6. Томас Хубер – 28,2 тис. доларів
  7. Володимир Паламар – 22,2 тис. доларів
  8. Міхаїл Скленіцка – 17,6 тис. доларів
  9. Саймон Брандстром – 13,9 тис. доларів