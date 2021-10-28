Фарту не вистачило: українець виграв 22 тисячі доларів у престижному онлайн-турнірі (відео)

WPT Deepstacks Online - один з найбільших івентів Світового туру покеру / Фото: WPT

Учора один із провідних онлайн-румів світу завершив серію Світового покерного туру WPT Deepstacks Online, провівши Головну подію.

На івент зареєструвався 1041 гравець, які разом наростили призовий фонд до позначки 1 мільйон доларів. До фіналки дістався і представник України Володимир Паламар.

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Наш співвітчизник явно не був фаворитом вирішальної стадії, адже розпочинав фінальний стіл із найкоротшим стеком. Втім, Володимир протримався майже годину і завершив гру сьомим.

У вирішальній для себе роздачі Паламар міг навіть подвоїтися після виставлення з парою королів. На рівері йому прилетів К♠, проте його опонент Тімоті Келлі завдяки цій карті зумів зібрати піковий флеш.

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До речі, саме канадець у підсумку і святкував перемогу в Івенті. Тімоті без проблем розібрався в хедз-апі зі шведом Джеррі Одіном і забрав головний приз івенту 171,8 тисячі доларів.

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Зазначимо, що скандинавський покерист створив сенсацію, адже на цей івент Одін відібрався через сателіт, який коштував йому лише 109 доларів. У результаті Джеррі зумів примножити витрачені гроші більш ніж у тисячу разів.

Результати фінального столу Main Event WPT Deepstacks Online: