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9 лютого 22:00
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Є шанси на медаль: де дивитися фрістайл на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Анатолій Дерека
10 лютого, 08:31
Збірна України з фрістайлу стане однією з восьми учасниць у турнірі з командної акробатики. Прогноз букмекерів на нашу команду на Олімпійських іграх

Олександр Абраменко - лідер збірної України з фрістайлу / Фото: Getty Images

Тиждень тому у столиці Китаю розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч учасників приїхали до Пекіна для того, щоб розіграти 109 комплектів медалей.

Збірну України представлять 45 спортсменів. При цьому їхні шанси на медалі є дуже низькими. Букмекери ж вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх.

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Один із таких шансів якраз буде сьогодні, коли українська команда візьме участь у змішаному турнірі з фрістайлу. До складу збірної України увійшли Олександр Абраменко, Ольга Полюк, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський.

Абраменко – наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні

Усього ж учасниками змагання стануть вісім збірних та наша команда бачиться середняком із претензіями на медаль. Компанія Parimatch на перемогу збірної України дає коефіцієнт 10:00. Головними фаворитами все ж таки вважаються китайці.

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ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ
Китай 1.90
ОКР 3.60
Швейцарія 6.10
США 7.20
Україна 10.00
Канада 10.00
Білорусь 15.00
Казахстан 15.00

Зазначимо, що старт змагання намічено на 13:00 за київським часом, тоді як фінал розпочнеться о 13:50. У прямій трансляції фрістайл буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.