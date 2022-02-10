Є шанси на медаль: де дивитися фрістайл на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Олександр Абраменко - лідер збірної України з фрістайлу / Фото: Getty Images
Тиждень тому у столиці Китаю розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч учасників приїхали до Пекіна для того, щоб розіграти 109 комплектів медалей.
Збірну України представлять 45 спортсменів. При цьому їхні шанси на медалі є дуже низькими. Букмекери ж вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх.
Один із таких шансів якраз буде сьогодні, коли українська команда візьме участь у змішаному турнірі з фрістайлу. До складу збірної України увійшли Олександр Абраменко, Ольга Полюк, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Дмитро Котовський.
Усього ж учасниками змагання стануть вісім збірних та наша команда бачиться середняком із претензіями на медаль. Компанія Parimatch на перемогу збірної України дає коефіцієнт 10:00. Головними фаворитами все ж таки вважаються китайці.
|ЗБІРНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Китай
|1.90
|ОКР
|3.60
|Швейцарія
|6.10
|США
|7.20
|Україна
|10.00
|Канада
|10.00
|Білорусь
|15.00
|Казахстан
|15.00
Зазначимо, що старт змагання намічено на 13:00 за київським часом, тоді як фінал розпочнеться о 13:50. У прямій трансляції фрістайл буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.