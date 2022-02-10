Есть шансы на медаль: где смотреть фристайл на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Александр Абраменко - лидер сборной Украины по фристайлу / Фото: Getty Images

Неделю назад в столице Китая начались зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч участников приехали в Пекин для того, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Сборную Украины представят 45 спортсменов. При этом их шансы на медали очень низкие. Букмекеры же считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских Играх.

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Один из таких шансов как раз будет сегодня, когда украинская команда примет участие в смешанном турнире по фристайлу. В состав сборной Украины вошли Александр Абраменко, Ольга Полюк, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский.

Абраменко – наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

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Всего же участниками соревнования станут восемь сборных и наша команда видится середняком с претензиями на медаль. Компания Parimatch на победу сборной Украины дает коэффициент 10.00. Главными фаворитами все же считаются китайцы.

СБОРНАЯ КОЭФФИЦИЕНТ Китай 1.90 ОКР 3.60 Швейцария 6.10 США 7.20 Украина 10.00 Канада 10.00 Беларусь 15.00 Казахстан 15.00

Отметим, что старт соревнования намечен на 13:00 по киевскому времени, тогда как финал начнется в 13:50. В прямой трансляции фристайл будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.