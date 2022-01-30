Двоє американців влаштували угоду, щоби виграти по 75 тисяч доларів. В чому суть

Трейс Хендерсон та Хамід Ізаді полюбовно розійшлися у хедз-апі турніру у Філадельфії / Фото: Pokernews

Сьогодні у Філадельфії добіг кінця турніру Milly in Philly Main Event, який проходив у рамках серії Gulf Coast Poker Tour.

Бай-ін становив 600 доларів, що дозволило залучити 990 гравців. У результаті призовий фонд події становив 495 тисяч доларів.

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У призи потрапило 100 учасників, з яких 99 представляли США. Єдиною неамериканською представницею стала чешка Катерина Лукіна. Дівчина посіла 81 місце, заробивши 1188 доларів.

Тріумфатором став Трейс Хендерсон. Покер-про з Міссісіппі дістався хедз-апу з Хамідом Ізаді, з яким домовився поділити банк порівну. У результаті обом гравцям дісталося по 75,5 тисяч доларів.

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Усього за свою професійну кар'єру Трейс заробив 566К, у тому числі 14 разів потрапивши у призи на турнірах WSOP. Найбільші призові він зумів заробити рік тому на Main Event WPT у казино Venetinan – 155,8 тисяч доларів.

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ТОП-3 турніру Milly in Philly Main Event: