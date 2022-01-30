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Двое американцев устроили сделку, чтобы выиграть по 75 тысяч долларов. В чем суть

Анатолий Дерека
30 января, 18:57
Трейс Хендерсон и Хамид Изади договорились о дележке банка перед хедз-апом турнира Milly in Philly Main Event, в котором приняло участие под тысячу игроков

Трейс Хендерсон и Хамид Изади полюбовно разошлись в хедз-апе турнира во Филадельфии / Фото: Pokernews

Сегодня в Филадельфии подошел к концу турнир Milly in Philly Main Event, который проходил в рамках серии Gulf Coast Poker Tour.

Бай-ин составил 600 долларов, что позволило привлечь 990 игроков. В итоге призовой фонд события составил 495 тысяч долларов.

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В призы попало 100 участников, из которых 99 представляли США. Единственной неамериканской представительницей стала чешка Екатерина Лукина. Девушка заняла 81 место, заработав 1188 долларов.

Триумфатором же стал Трейс Хендерсон. Покер-про из Миссисиппи добрался до хедз-апа с Хамидом Изади, с которым договорился поделить банк поровну. В итоге обоим игрокам досталось по 75,5 тысячи долларов.

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Всего за свою профессиональную карьеры Трейс заработал 566К, в том числе 14 раз попав в призы на турнирах WSOP. Наибольшие призовые он сумел заработать год назад на Main Event WPT в казино Venetinan – 155,8 тысячи долларов.

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ТОП-3 турнира Milly in Philly Main Event:

  • Трейс Хендерсон – 75,5 тыс. долларов
  • Хамид Изади – 75,5 тыс. долларов
  • Даллас Пирман – 42,5 тыс. долларов