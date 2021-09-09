Два росіянина йдуть до перемоги: названі лідери Головної події WSOP Online 2021

Олексій Вандишев - головний фаворит Main Event WSOP Online 2021
У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Івенти повинні завершитися 12 вересня.
Уже в суботу стартує фінальний стіл Main Event. З більш ніж 4-х тисяч учасників у фіналку відібрали дев'ять, які і змагатимуться за браслет. Поточне положення за кількістю фішок наступне:
- Едсон Цуцумі (Бразилія) – 60,4 млн
- Олексій Вандишев (Росія) – 54,2 млн
- Джо Серок (Ізраїль) – 45,5 млн
- Еспен Йостад (Велика Британія)- 19,5 млн
- Крістіна До (Канада) – 15,9 млн
- Микита Кузнєцов (Росія) – 13,4 млн
- Девід Смолка (Польща) – 13,1 млн
- Ренан Менегетті (Бразилія) – 12,5 млн
- Дімітрос Фармакуліс (Албанія) – 9 млн
Читайте також: Земляк Луческу розриває світ онлайн-покеру, здобувши другий браслет WSOP
Організатори також відкрили можливість поставити на майбутнього переможця Головної події. Що цікаво, фаворитом вважають Вандишева, на чию перемогу котирування нижче, ніж на Цуцумі. Головні фаворити наступні:
- Олексій Вандишев – 3,7
- Едсон Цуцумі – 4,1
- Джо Серок – 5,1
- Еспен Йостад – 11,5
- Крістіна До – 13,5
Що цікаво, на цей момент найбільше грошей поставлено на Йостада – 5,8 тисячі доларів. При цьому англієць йде лише з четвертим стеком у фіналці.