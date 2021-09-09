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18 сентября 00:00
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Два россиянина идут к победе: названы фавориты Главного События WSOP Online 2021

Анатолий Дерека
9 сентября, 17:40
Бразилец Эдсон Цуцуми имеет самый большой стек перед началом Main Event, однако больше всего шансов дают Алексею Вандышеву из России

Алексей Вандышев - главный фаворит Main Event WSOP Online 2021

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Ивенты должны завершиться 12 сентября.

Уже в субботу стартует финальный стол Main Event. Из более чем 4-х тысяч участников за финалку отобрались девять, которые и поспорят за браслет. Текущее положение по количеству фишек следующее:

  1. Эдсон Цуцуми (Бразилия) – 60,4 млн
  2. Алексей Вандышев (Россия) – 54,2 млн
  3. Джо Серок (Израиль) – 45,5 млн
  4. Эспен Йостад (Великобритания) – 19,5 млн
  5. Кристина До (Канада) – 15,9 млн
  6. Никита Кузнецов (Россия) – 13,4 млн
  7. Дэвид Смолка (Польша) – 13,1 млн
  8. Ренан Менегетти (Бразилия) – 12,5 млн
  9. Димитрос Фармакулис (Албания) – 9 млн

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Организаторы также открыли возможность поставить на будущего победителя Главного события. Что интересно, фаворитом считают Вандышева, на чью победу котировки ниже, чем на Цуцуми. Главные фавориты следующие:

  • Алексей Вандышев – 3,7
  • Эдсон Цуцуми – 4,1
  • Джо Серок – 5,1
  • Эспен Йостад – 11,5
  • Кристина До – 13,5

Что интересно, на данный момент больше всего денег поставлено на Йостада – 5,8 тысяч долларов. При этом англичанин идет лишь с четвертым стеком за финалкой.

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