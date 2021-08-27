Тривале голодування допомогло литовцеві підняти майже 400 тисяч на покері

Тоні Джі не їв два тижні, що дозволило йому виграти покерний турнір / Фото: Pokernews

В понеділок на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

Вчора завершився третій івент в дисципліні Short Deck. 30 гравців внесли по серйозному бай-іну – 25 тисяч доларів. Його переможцем став литовський покерист Антанас Гуога, відомий під псевдонімом Тоні Джі.

Фінальний стіл з шести осіб тривав майже 5 годин. Тоні кілька разів пропонував поділ опонентам, проте вони відмовлялися і в підсумку опинилися позаду литовця. Серед них були досвідчені Роберт Флінк, Кріс Брюер та Санті.

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Це перші призові Тоні з 2019 року. Досягти такого успіху литовцеві допомогло... голодування! До недавнього часу прибалт два тижні сидів на одній воді.

Лише кілька днів тому він знову став поступово їсть. Втім, по ходу турніру дозволяв собі хіба що чай з лимоном або курячий бульйон.

Результати фінального столу SHRBE Event #3 No Limit Short Deck Hold'em: