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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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Дикий блеф виправдав себе! Білорус шокував публіку агресивною ставкою в онлайні (відео)

Анатолій Дерека
8 вересня, 10:10
Олексій Бойко вирішив вивести опонента в олл-ін зі значно гіршою комбінацією, проте його авантюра пройшла

Олексій Бойко видав феєрію в хедз-апі турніру WSOP Online / Фото: Pokernews

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Івенти повинні завершитися 12 вересня.

На вихідних проходив турнір Heads-Up NLH Championship, у якому гравці протистоять друг одному в дуелях. На одному зі столів диким блефом відзначився білорус Олексій Бойко.

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Покерист грав в хедз-апі проти канадця Майкла Уотсона і вирішив агресивно діяти з бубновими К3 проти пари тузів опонента.

Отримавши на флопі бубнову двійку, Олексій більш ніж в три рази підняв ставку Майкла. Опонент зробив колл і на терні знову прилетіла бубна.

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Білорус отримав флеш-дро, однак мав лише вісім аутів на рівері. Його шанси на перемогу становили всього 17%. Втім, Олексій вирішив ризикнути та пішов в олл-ін.

Звичайно ж, Майкл зробив колл і вже готовий був святкувати подвоєння. Втім, в кінці на стіл лягла бубнова п'ятірка і доповнила Бойкові бажаний флеш. Уотсон же залишив турнір.

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