Девід Бекхем розробив унікальну форму для FIFA22 (фото)

Девід Бекхем / Фото: Reuters

Нещодавно компанія Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня.

Тим часом, компанія EA Sports анонсувала благодійний турнір з FIFA22 під назвою eSoccer Aid. Івент пройде за день до виходу гри, 30 вересня на заході Twitch Rivals.

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У ньому візьмуть участь професійні футболісти, а також знаменитості зі світу кіберспорту. Всі зібрані кошти підуть в дитячий фонд UNICEF.

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем і художник Рубен Дангор створили ексклюзивну форму гри. Екіпірування буде доступне в режимі FIFA Ultimate Team.

Також у FIFA22 буде доступна команда Soccer Aid World XI для режиму Kick-Off. В її зірковому складі з'явиться сам Бекхем. Англієць так прокоментував участь у івенті:

"Гра за збірну Англії – одне з моїх головних досягнень. Не вірю, що мій дебют відбувся вже 25 років тому. Було дуже здорово працювати разом з EA Sports і Рубеном над формою, щоб відсвяткувати і зібрати кошти для UNICEF".

До слова, очікується, що демо-версія гри з'явиться раніше 15 вересня. Про це повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд на своїй сторінці в Instagram. Однак через деякий час запис пропав з акаунту кіберклубу.