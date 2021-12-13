День народження Патріка Антоніуса: як колишній тенісист розриває онлайн-покер

Патрік Антоніус - один із найкращих покеристів світу / Фото: Instagram Патріка Антоніуса

Сьогодні свій день народження святкує один із найуспішніших і найколоритніших покеристів світу Патрік Антоніус. Уродженцю міста Гельсінкі виповнився 41 рік.

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Фін спочатку хотів стати тенісистом, але серйозна травма спини завадила йому побудувати професійну кар'єру з ракеткою в руках. Попрацювавши моделлю, Патрік вирішив сісти за стіл покеру. На цю гру його підсадили близькі друзі.

Першим великим турніром, який покерист зумів виграти, стала Головна подія Європейського туру покеру (EPT) у 2005 році. А бесткеш підкорився Патріку три роки тому – понад 3 мільйони за друге місце на івенті Super High Roller Bowl China.

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Однак славу Патрік приніс онлайн. Саме в інтернеті фін побив рекорд по найбільшому виграному банку. На турнірі з Омаху гравець виграв за роздачу 1,35 мільйона доларів, зібравши дві пари (КК-55).

Також Патрік став частиною найбільшого банку в історії популярного телешоу Poker After Dark – 561,8 тисячі доларів. Однак цього разу він виявився програвшим, його сет "десяток" поступився сету "королів" Тома Двана.

Том Дван став настільки важливим суперником Антоніуса, що парочка навіть уклала парі. Фінн заявив, що обіграє американця за 50 тисяч роздач, маючи фору у бай-іні (500К проти 1,5М у Двана).

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Втім, очікувану кількість роздач хлопці так і не зіграли, лише 39 з лишком тисяч. Відчутна перевага була на боці Тома – близько 2 мільйонів доларів).