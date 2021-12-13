День рождения Патрика Антониуса: как бывший теннисист разрывает онлайн-покер

Патрик Антониус - один из лучших покеристов мира / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Сегодня свой день рождения празднует один из самых успешных и колоритных покеристов мира Патрик Антониус. Уроженцу города Хельсинки исполнился 41 год.

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Финн изначально хотел стать теннисистом, но серьезная травма спины помешала ему построить профессиональную карьеру с ракеткой в руках. Поработав моделью, Патрик решил сесть за покерный стол. На эту игру его подсадили близкие друзья.

Первым крупным турниром, который покерист сумел выиграть, стало Главное событие Европейского покерного тура (EPT) в 2005 году. А бесткэш покорился Патрику три года назад – более 3 миллионов за второе место на ивенте Super High Roller Bowl China.

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Однако славу Патрику принес онлайн. Именно в интернете финн побил рекорд по самому крупному выигранному банку. На турнире по Омахе игрок выиграл за раздачу 1,35 миллиона долларов, собрав две пары (КК-55).

Также Патрик стал частью самого большого банка в истории популярного телешоу Poker After Dark – 561,8 тысячи долларов. Однако в этот раз он оказался проигравшим, его сет "десяток" уступил сету "королей" Тома Двана.

Том Дван стал настолько принципиальным соперником Антониуса, что парочка даже заключила пари. Финн заявил, что обыграет американца за 50 тысяч раздач, имея фору в бай-ине (500К против 1,5М у Двана).

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Впрочем, ожиданемое количество раздач парни так и не сыграли, лишь 39 с лишним тысяч. Ощутимое преимущество было на стороне Тома – около 2 миллионов долларов).