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Король вечеринок и обнаженная модель. Кто из известных игроков празднует день рождения в декабре

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
2 декабря, 15:35
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Вашему вниманию – список декабрьских именинников в покерном мире
Именинники декабря
Именинники декабря / Фото: Getty Images

Стартовал последний месяц 2021 года. В декабре нас ждет много праздников, а также дней рождений известных покеристов. Вашему вниманию – список покерных именинников декабря.

6 декабря – Дэн Харрингтон (CША)

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Дэн Харрингтон

Уроженец американского Кембриджа выиграл два золотых браслета WSOP в 90-ые и входит в ТОП-200 самых успешных покеристов в истории. Общий доход Дэна от покера составляет 6,6 миллиона долларов.

7 декабря – Дэн Билзерян (США)

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Эпатажный бизнесмен больше является звездой соцсетей, а покер использует для развлечения и своего пиара. Игрок с армянскими корнями постоянно постит в Instagram фотографии с аппетитными красотками и уже успел собрать 32 с лишним миллиона фолловеров.

8 декабря – Антонио Эсфандиари (США)

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Антонио Эсфандиари выиграл браслет WSOP Circuit

Иранец с американским гражданством является одним из самых успешных игроков в истории, заработав за карьеру почти 28 миллионов. Антонио аж 50 раз выходил в призы на турнирах WSOP и взял четыре браслета. На одном из них, в 2012 году, Эсфандиари поднял самый крупный выигрыш в истории (18,3 миллиона), который позже перебил лишь Брин Кенни.

13 декабря – Патрик Антониус (Финляндия)

Патрик является бывшим теннисистом, который из-за травмы закончил карьеру и сосредоточился на покере. Антониус предпочитает онлайн и уже успел выиграть 12 миллионов за овальным столом, входя в ТОП-80 по этому показателю.

13 декабря – Питер Истгейт (Дания)

What Ever Happened To Peter Eastgate? – Where He Is Now

Карьера Истгейта не очень насыщена. Девять из своих 11-ти миллионов Питер выиграл на турнире WSOP в 2008 году, а всего на Мировой серии четырежды оказывался в ITM. Тем не менее, это не мешает датчанину занимать 84 место в списке самых успешных покеристов.

28 декабря – Татьяна Пасалич (Хорватия)

Татьяна является больше ведущей и блогером, а также фотомоделью, но иногда и сама балует себя игрой в покер. Уроженка Боснии лишь дважды в карьере попадала в призы на крупных турнирах. Тем не менее, ее популярность в покерном мире крайне высока.

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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