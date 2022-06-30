День народження на цілий місяць: PokerMatch проведе супертурнір на мільйон

PokerMatch святкує 6 років / Фото: PokerMatch

Покерна індустрія України продовжує розвиватися і приносити радість гравцям попри складні часи. Найбільший покер-рум країни PokerMatch, як і раніше, дарує своїм клієнтам круті акції та турніри.

Вже 21 липня компанії виповниться 6 років та на честь дня народження рум запускає серію турнірів Happy Birthday PKO із загальною гарантією у 6 мільйонів гривень.

Реклама

Перший з них чекає на любителів покеру вже цієї суботи. Початок – о 20:00 за київським часом. Бай-ін івента складе 660 гривень, а гарантія – 1 мільйон!

Реєстрація у найбільшому онлайн-румі України PokerMatch

При цьому подія пройде у форматі прогресивного нокауту, тому, окрім звичайних призових, гравці зможуть заробити гроші і за вибивання суперників. Кожен покерист зможе здійснити до шести входів та використати ребаї.

Реклама

Крім того, додаткові призи під час турніру розіграє віртуальний амбасадор PokerMatch Драгобрат. Докладніше з правилами участі у турнірі можете ознайомитись на сайті руму.

До речі, наступного дня, у неділю, на гравців чекає благодійний турнір Victory Cup. Гарантія становитиме 250 тисяч гривень, а весь рейк буде відправлений на гуманітарні потреби України.