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Дебют Миколенка в АПЛ: де дивитись матч Норвіч – Евертон та хто фаворит

Анатолій Дерека
15 січня, 12:05
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Поєдинок у Норвічі обіцяє стати для захисника збірної України дебютним у найпрестижнішій лізі світу

Миколенко та його Евертон вирушають у гості до Норвіча / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ пройдуть п'ять поєдинків 22 туру. В одному з них зійдуться Норвіч та Евертон. Матч відбудеться у Норвічі на стадіоні "Керроу Роуд". Початок – о 17:00.

Де дивитись матч Норвіч – Евертон? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також дивитися гру Норвіч – Евертон онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "іриски" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Евертона рівні 2.07, тоді як на Норвічі – 3.70. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Норвіча – 26%
  • нічия – 28%
  • перемога Евертона – 46%

Команди розташувалися у нижній частині турнірної таблиці. Евертон йде на 15 місці, випереджаючи зону вильоту на вісім балів. У свою чергу Норвіч йде на самому дні, проте до рятувальної зони лише три очки. Втім, "канарки" зіграли більше матчів, ніж опоненти, тому є аутсайдерами у боротьбі за виживання.

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Ця зустріч має стати дебютною для екс-гравців Динамо Віталія Миколенка до АПЛ. Українець офіційно став гравцем Евертона 1 січня та вже встиг відіграти повний матч Кубка Англії проти Халла (3:2).