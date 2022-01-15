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Дебют Миколенко в АПЛ: где смотреть матч Норвич – Эвертон и кто фаворит

Анатолий Дерека
15 января, 12:05
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Поединок в Норвиче обещает стать для защитника сборной Украины дебютным в самой престижной лиге мира

Миколенко и его Эвертон отправляются в гости к Норвичу / Фото: Getty Images

Сегодня в АПЛ пройдут пять поединков 22-го тура. В одном из них сойдутся Норвич и Эвертон. Матч состоится в Норвиче на стадионе "Кэрроу Роуд". Начало – в 17:00.

Где смотреть матч Норвич – Эвертон? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Норвич – Эвертон онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "ириски" являются фаворитами дуэли. Котировки на победу Эвертона равны 2.07, тогда как на Норвич – 3.70. Коэффициент на ничью составляет 3.50. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Норвича – 26%
  • ничья – 28%
  • победа Эвертона – 46%

Команды расположились в нижней части турнирной таблицы. Эвертон идет на 15 месте, опережая зону вылета на восемь баллов. В свою очередь Норвич идет на самом дне, однако до спасительной зоны всего три очка. Впрочем, "канарейки" сыграли больше матчей, чем оппоненты, поэтому являются аутсайдерами в борьбе за выживание.

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Эта встреча должна стать дебютной для экс-игрок Динамо Виталия Миколенко в АПЛ. Украинец официально стал игроком Эвертона 1 января и уже успел отыграть полный матч Кубка Англии против Халла (3:2).