Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Игрок сборной Украины охотится на канареек: чем все закончится

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 10:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Эвертон уверенно одолеет аутсайдера АПЛ. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона
Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: Reuters

В этот уикенд в АПЛ проходят игры 22-го тура чемпионата Англии. Один из них пройдет сегодня в Норвиче, где местная команда примет Эвертон. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

НОРВИЧ – ЭВЕРТОН
15 января, суббота, в 17:00, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 3.85 – 3.55 – 2.03

Реклама

Ожидаем дебют Виталия Миколенко в английской Премьер-лиге. Он станет восьмым украинцем в этом турнире. За Эвертон экс-защитник Динамо успел дебютировать в кубковом матче буквально через несколько дней после того, как присоединился к команде.

Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде
Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде / Фото: Getty Images

Реклама

Виталий получил неплохие оценки от прессы, болельщиков и Рафы Бенитеса, которые можно считать авансом. Этот матч крайне важный для обеих команд из-за турнирного положения. "Ириски" расположились на 15-м месте, опережая абсолютного андердога Норвич на девять очков и сыграв на два матча меньше.

В последних 12-ти турах чемпионата они победили лишь раз и еще дважды сыграли вничью. Причем эти пять очков были добыты с лондонскими соперниками – Арсеналом, Тоттенхэмом и Челси. Неделю назад команда Бенитеса справилась с Халл Сити в овертайме (3:2). Мина, Делф и Таунсенд не сыграют по состоянию здоровья.

Читайте также: Почему команда Зинченко обыграет Челси

Реклама

У "канареек" вне игры Норманн и Гилмор. В АПЛ у них серия из восьми туров без побед и пяти поражений кряду без забитых голов. Последнее место, но еще не слишком критическое положение. До спасительной позиции не хватает трех очков, но сыграно на два матча больше, чем у Уотфорда.

ПРОГНОЗ: Эвертон должен побеждать последнюю команду чемпионата, иной результат не будет воспринят болельщиками.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • победа Эвертона – 2.03

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Манчестер Сити

Сегодня

14:30

Челси

1.68

3.95

5.30

Астон Вилла

Сегодня

19:30

Манчестер Юнайтед

2.98

3.50

2.48

Тоттенхэм

Завтра

18:30

Арсенал

2.26

3.35

3.40
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять