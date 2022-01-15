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Гравець збірної України полює на канарок: чим усе закінчиться

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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15 січня, 10:35
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Кирило Круторогов ставить на те, що Евертон впевнено здолає аутсайдера АПЛ. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії
Віталій Миколенко привітав фанів Евертона
Віталій Миколенко привітав фанів Евертона / Фото: Reuters

Цього вікенду в АПЛ проходять ігри 22-го туру чемпіонату Англії. Один із них пройде сьогодні у Норвічі, де місцева команда прийме Евертон. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НОРВІЧ – ЕВЕРТОН
15 січня, субота, о 17:00, Setanta Sports
Котирування Parimatch на результат: 3.85 – 3.55 – 2.03

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Чекаємо на дебют Віталія Миколенка в англійській Прем'єр-лізі. Він стане восьмим українцем у цьому турнірі. За Евертон ексзахисник Динамо встиг дебютувати у кубковому матчі буквально за кілька днів після того, як приєднався до команди.

Миколенко залишився задоволений підтримкою фанів та партнерів по команді
Миколенко залишився задоволений підтримкою фанів та партнерів по команді / Фото: Getty Images

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Віталій отримав непогані оцінки від преси, уболівальників та Рафи Бенітеса, які можна вважати авансом. Цей матч є вкрай важливим для обох команд через турнірне становище. "Іриски" розташувалися на 15-му місці, випереджаючи абсолютного андердогу Норвіча на дев'ять очок і зігравши на два матчі менше.

В останніх 12 турах чемпіонату вони перемогли лише раз і ще двічі зіграли внічию. Причому ці п'ять очок були здобуті з лондонськими суперниками – Арсеналом, Тоттенхемом та Челсі. Тиждень тому команда Бенітеса впоралася з Халл Сіті в овертаймі (3:2). Міна, Делф та Таунсенд не зіграють за станом здоров'я.

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У "канарок" поза грою Норманн та Гілмор. В АПЛ у них серія з восьми турів без перемог і п'яти поразок без забитих голів. Останнє місце, але ще не надто критичне становище. До рятівної позиції не вистачає трьох очок, але зіграно на два матчі більше, ніж в Уотфорда.

ПРОГНОЗ: Евертон має перемагати останню команду чемпіонату, інший результат не буде сприйнятий уболівальниками.

Котирування Parimatch на цей результат:

  • перемога Евертона – 2.03

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45
3
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18
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40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
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10
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18
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Львів
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