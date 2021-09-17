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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Навіть Неймару не снилося! Популярне казино Лас-Вегаса продається за нечувану суму (фото)

Андрій Трофімов
17 вересня, 17:15
Заклад Cosmopolitan of Las Vegas оцінюється у 25 разів більше найдорожчого футболіста світу

Cosmopolitan of Las Vegas продається за 5 мільярдів доларів / Фото: Getty Images

Одне з найбільших казино Лас-Вегаса виставлено на продаж. Згідно з даними Bloomberg, компанія Blackstone Group має намір позбутися від закладу Cosmopolitan of Las Vegas.

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Це вже не перша спроба власників продати бізнес. Повідомляється, що у 2019 році BSG запросила за казино 4 мільярди доларів, але так і не дійшла угоди.

І ось через два роки компанія має намір виручити за заклад 5 мільярдів. У купівлі казино зацікавлена Apollo Global Management Inc, яка має нерухомість в Las Vegas Sands' Strip.

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Blackstone придбала казино у Deutsche Bank AG у 2014 році за 1,73 мільярда доларів. Фірма додала ще 500 мільйонів доларів на ремонт, в результаті чого його загальна вартість склала 2,23 мільярда.

Сам Deutsche Bank витратив 3,9 мільярда доларів на будівництво об'єкту, тому в кінцевому підсумку продав його зі збитками. Робити помилок колишнього власника BSG не мають наміру.

Відзначимо, що Blackstone у 2019 році стала власником найбільшого готелю Лас-Вегаса Bellagio, витративши на покупку 4 мільярди. А нещодавно компанія збільшила свою присутність в Вегасі, придбавши комплекс Aria Resort за 3,89 мільярда.

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