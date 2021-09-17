17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Казино

Даже Неймару не снилось! Популярное казино Лас-Вегаса продается за баснословную сумму (фото)

Андрей Трофимов
17 сентября, 17:15
Заведение Cosmopolitan of Las Vegas оценивается в 25 раз больше самого дорогого футболиста мира

Cosmopolitan of Las Vegas продается за 5 миллиардов долларов / Фото: Getty Images

Одно из крупнейших казино Лас-Вегаса выставлено на продажу. Согласно данным Bloomberg, компания Blackstone Group намерена избавиться от заведения Cosmopolitan of Las Vegas.

Читайте также: Подборка самых крутых отелей Лас-Вегаса

Это уже не первая попытка хозяев продать бизнес. Сообщается, что в 2019 году BSG запросила за казино 4 миллиарда долларов, но так и не прошла к сделке.

И вот спустя два года компания намерена выручить за заведение 5 миллиардов. В покупке казино заинтересована Apollo Global Management Inc, которая имеет недвижимость в Las Vegas Sands' Strip.

Реклама

Blackstone приобрела казино у Deutsche Bank AG в 2014 году за 1,73 миллиарда долларов. Фирма добавила еще 500 миллионов долларов на ремонт, в результате чего его общая стоимость составила 2,23 миллиарда.

Сам Deutsche Bank потратил 3,9 миллиарда долларов на строительство объекта, поэтому в конечном итоге продал его с убытком. Совершать ошибок прежнего владельца BSG не намерены.

Отметим, что Blackstone в 2019 году стала владельцем крупнейшего отеля Лас-Вегаса Bellagio, потратив на покупку 4 миллиарда. А недавно компания увеличила свое присутствие в Вегасе, приобретя комплекс Aria Resort за 3,89 миллиарда.

Реклама