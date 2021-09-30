Навіть Неймар не допоміг: eFootball отримав безліч негативних відгуків у перший день релізу

Неймар - офіційна особа eFootball 2 022

Сьогодні відбувся офіційний реліз відеогри eFootball 2022. Раніше симулятор мав назву Pro Evolution Soccer, проте розробник Konami зважився на ребрендинг.

На своїй офіційній сторінці в Twitter лідер ПСЖ Неймар запросив всіх спробувати себе в новому симуляторі. Гравець є медіаамбасадором eFootball, разом з партнером по команді Ліонелем Мессі. До слова, в якості консультантів в процесі розробки гри виступили Жерар Піке і Андрес Іньєста.

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Правда, варто відзначити, що поки багато користувачів незадоволені грою, стверджуючи, що FIFA22 їм більше зайшла. До того ж, на платформі Steam eFootball має 92% негативних відгуків.

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Відеогра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X / S, а пізніше очікується випуск версії для iOS і Android. Симулятор eFootball є безкоштовним, проте в ньому будуть доступні внутрішні покупки.

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Відзначимо, що офіційний реліз головного конкурента eFootball – FIFA22 – відбудеться вже завтра, проте для користувачів деяких платформ був відкритий ранній доступ.