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Даже Неймар не помог: eFootball получил множество отрицательных отзывов в первый день релиза

Андрей Трофимов
30 сентября, 21:55
Футбольный симулятор от Konami радует своей доступностью, однако уже собрал массу негативной реакции

Неймар - официальное лицо eFootball 2022

Сегодня состоялся официальный релиз видеоигры eFootball 2022. Ранее симулятор имел название Pro Evolution Soccer, однако разработчик Konami решился на ребрендинг.

На своей официальной страничке в Twitter лидер ПСЖ Неймар пригласил всех попробовать себя в новом симуляторе. Игрок является медиаамбассадором eFootball, наряду с партнером по команде Лионелем Месси. К слову, в качестве консультантов в процессе разработки игры выступили Жерар Пике и Андрес Иньеста.

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Правда, стоит отметить, что пока многие пользователи недовольны игрой, утверждая, что FIFA22 им больше зашла. К тому же, на платформе Steam eFootball имеет 92% отрицательных отзывов.

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Видеоигра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а позже ожидается выпуск версии для iOS и Android. Симулятор eFootball является бесплатным, однако в нем будут доступны внутренние покупки.

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Отметим, что официальный релиз главного конкурента eFootball – FIFA22 – состоится уже завтра, однако для пользователей некоторых платформ был открыт ранний доступ.

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