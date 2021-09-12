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Навіть м'яса не поїли: німецький мільйонер відпочив в Греції зі своєю дівчиною-красунею (фото)

Андрій Трофімов
12 вересня, 15:45
Напередодні старту Світової серії покеру Федір Хольц розслабляється в Афінах разом зі своєю дівчиною Анною

Федір Хольц відпочив у Греції зі своєю дівчиною Анною / Фото: Instagram Федіра Хольца

Літо та осінь в покерному світі насичене великими покерними подіями, проте головна відбудеться зовсім скоро. З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі пройде Міжнародна серія покеру.

Тим часом топ-гравці набираються сил перед головними баталіями року. Так, найкращий німецький покерист Федір Хольц відправився у відпустку в Афіни.

Німець відвідав столицю Греції разом зі своєю дівчиною Анною. Красуня ділиться крутими фотографіями з Афін зі своїми підписниками в Instagram.

Красуня є тренером з йоги, а також дотримується вегетаріанства. Наприклад, ось так виглядав сніданок Анни в Греції.

А як вам такий фітнес від Анни?

Відзначимо, що сам Хольц є уродженцем Німеччини, однак проживає в Австрії. Батьки хлопця були шанувальниками творчості Достоєвського, тому і назвали сина Федором.

До слова, покерист входить в десятку найбагатших гравців за всю історію. Покер приніс Хольцу дохід в розмірі 32,5 мільйонів доларів.

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