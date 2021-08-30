Батьки любили Достоєвського, а він вибрав покер. Історія геніального німця Федора Хольца

У свої 28 уродженець Саарбрюкена вже встиг заробити понад 30 мільйонів доларів за овальним столом

Федір Хольц - найкращий покерист Німеччини в історії / Фото: Instagram Федіра Хольца

Безумовно, найкращим німецьким покеристом в історії варто визнати Федіра Хольца. Хлопцеві всього 28 років, а він уже встиг увійти в список найбагатших гравців в історії.

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Народився: 25 липня 1993 року

Громадянство: Німеччина

Прізвисько: CrownUpGuy

Загальний дохід: 32,5 мільйона доларів

Досягнення: 2 браслети WSOP

Федір народився в німецькому Саарбрюккені, проте у 20-річному віці переїхав з родиною до Відня. За словами гравця, родичі у нього дуже дружні та люблячі. Крім батька і матері, у Хольца є ще три сестри.

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Хлопець ніколи не був пов'язаний з Росією, проте його батьки дуже любили твори Достоєвського. Звідси і таке незвичайне для Німеччини ім'я.

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Перші турнірні успіхи Хольца датовані 2012 роком. А перші призові на крупній серії він досяг через два роки, увійшовши в ITM Європейського покерного туру (Барселона).

Найуспішнішим для Федіра став 2016 рік, коли він примудрився поповнити свій рахунок аж на 16 мільйонів доларів. Це половина від усього його покерного доходу.

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Тоді німець чотири рази опинявся в призах на турнірах WSOP і здобув свій перший браслет. Крім того, Хольц тріумфував на Triton Super High Roller Series та турнірі EPT в Барселоні.

Цікаво, що після завоювання браслета Федір оголосив про завершення кар'єри, проте так і не дотримав свого слова. Правда, тепер німець запалює в онлайні.

Наприклад, в тому ж 2016 року хлопець підняв більше 1 мільйона доларів на турнірі WCOOP. А через чотири роки йому підкорився другий браслет WSOP. Саме в онлайні!

Всі ці успіхи дозволяють Хольцу входити в ТОП-10 найбагатших покеристів у історії. За загальним доходом від покеру німець випереджає таких легенд як Філ Айві, Дойл Брансон, Філ Хельмут, Антоніо Есфандіарі та інших.

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Нині Хольца рідко можна побачити у великих івентах. Хлопець грає хіба що собі на втіху, а також працює над удосконаленням додатку Primed Mind.

Крім того, Федір активно веде Instagram, де постить фотографії з подорожей разом зі своєю дівчиною Анною. Красуня є тренером з йоги, а також дотримується вегетаріанства.