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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
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Главная Игра Новости покера

Даже мяса не поели: немецкий миллионер отдохнул в Греции со своей девушкой-красоткой (фото)

Андрей Трофимов
12 сентября, 15:45
Накануне старта Мировой серии покера Федор Хольц расслабляется в Афинах вместе со своей девушкой Анной

Федор Хольц отдохнул в Греции со своей девушкой Анной / Фото: Instagram Федора Хольца

Лето и осень в покерном мире насыщены крупными событиями, однако главное состоится совсем скоро. С 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе пройдет Международная серия покера.

Тем временем топ-игроки набираются сил перед главными баталиями года. Так, лучший немецкий покерист Федор Хольц отправился в отпуск в Афины.

Немец посетил столицу Греции вместе со своей девушкой Анной. Красотка делится крутыми фотографиями из Афин со своими подписчиками в Instagram.

Красотка является тренером по йоге, а также придерживается вегетарианства. К примеру, вот так выглядел завтрак Анны в Греции.

А как вам такой фитнес от Анны?

Отметим, что сам Хольц является уроженцем Германии, однако проживает в Австрии. Родители парня были поклонниками творчества Достоевского, поэтому и назвали сына Федором.

К слову, покерист входит в десятку самых богатых игроков за всю историю. Покер принес Хольцу доход в размере 32,5 миллиона долларов.

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