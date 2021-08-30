Родители любили Достоевского, а он выбрал покер. История гениального немца Федора Хольца

В свои 28 уроженец Саарбрюкена уже успел заработать более 30 миллионов долларов за овальным столом

Федор Хольц - лучший покерист Германии в истории / Фото: Instagram Федора Хольца

Безусловно, лучшим немецким покеристом в истории стоит признать Федора Хольца. Парню всего 28 лет, а он уже успел войти в список богатейших игроков в истории.

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Родился: 25 июля 1993 года

Гражданство: Германия

Прозвища: CrownUpGuy

Общий доход: 32,5 миллиона долларов

Достижения: 2 браслета WSOP

Федор родился в немецком Саарбрюккене, однако в 20-летнем возрасте переехал с семьей в Вену. По словам игрока, родственники у него очень дружные и любящие. Помимо отца и матери у Хольца есть еще три сестры.

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Парень никогда не был связан с Россией, однако его родители очень любили произведения Достоевского. Отсюда и столь необычное для Германии имя.

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Первые турнирные успехи Хольца датированы 2012 годом. А первых призовых на крупной серии он достиг через два года, войдя в ITM Европейского покерного тура (Барселона).

Самым успешным для Федора стал 2016 год, когда он умудрился пополнить свой счет аж на 16 миллионов долларов. Это половина от всего его покерного дохода.

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Тогда немец четырежды оказывался в призах на турнирах WSOP и добыл свой первый браслет. Кроме того, Хольц триумфовал на Triton Super High Roller Series и турнире EPT в Барселоне.

Интересно, что после завоевания браслета Федор объявил о завершении карьеры, однако так и не сдержал свое слово. Правда, теперь немец зажигает в онлайне.

К примеру, в том же 2016 году парень поднял более 1 миллиона долларов на турнире WCOOP. А через четыре года ему покорился второй браслет WSOP. Именно в онлайне!

Все эти успехи позволяют Хольцу входить в ТОП-10 самых богатых покеристов в истории. По общему доходу от покера немец опережает таких легенд как Фил Айви, Дойл Брансон, Фил Хельмут, Антонио Эсфандиари и других.

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Нынче Хольца редко можно увидеть в крупных ивентах. Парень играет разве что в свое удовольствие, а также работает над усовершенствованием приложением Primed Mind.

Кроме того, Федор активно ведет Instagram, где постит фотографии из путешествий вместе со своей девушкой Анной. Красотка является тренером по йоге, а также придерживается вегетарианства.