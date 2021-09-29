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Навіть Монатік зацікавиться: апетитна красуня показала, як отримувати вітамін D (фото)

Андрій Трофімов
29 вересня, 22:40
Дівчина Федіра Хольца Анна є тренером з йоги та проводить чимало часу у сонячних країнах

Анна відпочила в Афінах разом зі своїм хлопцем Федором Хольцем

Період відпусток у світі покеру добігає кінця. Головна подія відбудеться дуже скоро. Вже з 30 вересня до 17 листопада у Лас-Вегасі пройде Міжнародна серія покеру.

Тим часом топ-гравці набираються сили перед головними баталіями року. Так, найкращий німецький покерист Федір Хольц вирушив у відпустку до Афін зі своєю дівчиною Анною.

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Парочка насолодилася останніми теплими днями року. Однак якщо Федір вирушить на Світову серію покеру, то Анна продовжує відпочивати та радувати цікавими постами у Instagram.

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Красуня є тренером з йоги, а також дотримується вегетаріанства. Наприклад, Ганна показала цікавий рецепт приготування гарбуза у соусі карі.

Також дівчина порадувала підписників крутим тренуванням біля басейну. Очей не відірвати!

Зазначимо, що сам Хольц є уродженцем Німеччини, проте мешкає в Австрії. Батьки хлопця були шанувальниками творчості Достоєвського, тому назвали сина Федіром.

До речі, покерист входить до десятки найбагатших гравців за всю історію. Покер приніс Хольцу дохід у розмірі 32,5 мільйона доларів.

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