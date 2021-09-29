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Даже Монатик заинтересуется: аппетитная красотка показала, как получать витамин D (фото)

Андрей Трофимов
29 сентября, 22:40
Девушка Федора Хольца Анна является тренером по йоге и проводит немало времени в солнечных странах

Анна отдохнула в Афинах вместе со своим парнем Федором Хольцем

Период отпусков в мире покера подходит к концу. Главное событие состоится совсем скоро. Уже с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе пройдет Международная серия покера.

Тем временем топ-игроки набираются сил перед главными баталиями года. Так, лучший немецкий покерист Федор Хольц отправился в отпуск в Афины со своей девушкой Анной.

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Парочка насладилась последними теплыми днями года. Однако если Федор отправится на Мировую серию покера, то Анна продолжает отдыхать и радовать интересными постами в Instagram.

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Красотка является тренером по йоге, а также придерживается вегетарианства. К примеру, Анна показала интересный рецепт приготовления тыквы в соусе карри.

Также девушка порадовала подписчиков крутой тренировкой возле бассейна. Глаз не оторвать!

Отметим, что сам Хольц является уроженцем Германии, однако проживает в Австрии. Родители парня были поклонниками творчества Достоевского, поэтому и назвали сына Федором.

К слову, покерист входит в десятку самых богатых игроков за всю историю. Покер принес Хольцу доход в размере 32,5 миллиона долларов.

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