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Чемпіон світу зіграє у благодійному турнірі з покеру. Що за івент і до чого тут баскетбол

Анатолій Дерека
31 січня, 12:11
16-разовий переможець WSOP Філ Хельмут зіграє в івенті разом із командою Голден Стейт Уорріорз. Зібрані кошти будуть відправлені на підтримку освіти та молоді

Філ Хельмут виграв черговий браслет WSOP / Фото: WSOP

Нещодавно Філ Хельмут взяв реванш у Тома Двана у хедз-апі на шоу High Stakes Duel. А вже на початку лютого PokerBrat візьме участь у благодійному івенті.

Турнір буде організовано у Сан-Франциско баскетбольною командою Голден Стейт Уорріорз. Крім Хельмута, участь у ньому візьмуть зірка команди Стефф Каррі, а також персонал клубу.

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Всі отримані кошти будуть надіслані організації Warriors Community Foundation, метою якої є організація програм підтримки освіти та розвитку молоді. Бай-ін події становитиме 10 тисяч доларів.

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Внески будуть сплачені гравцями зі своїх кишень. Організатори вже заявили, що всі квитки на турнір продано. Цей захід є щорічним для Голден Стейт Уорріорз і пройде восьмий раз поспіль.

Філ Хельмут здобув восьму перемогу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Зазначимо, що Хельмут є вболівальником баскетбольної команди із Сан-Франциско, нерідко відвідуючи їхні ігри. Крім того, Філ часто бере участь у благодійних турнірах покеру, оскільки поставив собі за мету – згенерувати 100 мільйонів доларів для різних організацій.