Британський спортсмен зіграє у покер заради благодійної допомоги Україні

Патрік Леонард допоможе Україні у війні з Росією / Фото: Pocketfives

В інтернеті триває весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP). Участь у ньому бере чимало українців, які виграли у сумі вже сім титулів.

Також не пройшов повз серію і популярний інтернет-гравець із Великобританії Патрік Леонард. При цьому спортсмен вирішив не лише заробити на грі, а й взяти участь у благодійній допомозі Україні, яка продовжує страждати від військової агресії Росії.

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На своїй сторінці в Instagram Патрік розповів, що нині бере участь у шести івентах одразу. До кінця вихідних може опинитися там у призах.

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Леонард пообіцяв, що 25% від загальних призових він надішле на допомогу Україні різні благодійні фонди. Більш того, для збільшення суми pads1161 проведе стриму.

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На ньому він йтиме до успіху разом із уболівальниками, а за кожну зібрану комбінацію чи успіх додаватиме від себе суму до благодійного фонду. Наприклад, за нокаут суперника Патрік задонатить 50 долларов, а за зібрану пару – 10 USD.

Патрік Леонард думає про реформи у покері / Фото: Pokeroff

А ось зібране каре змусити британця стати біднішим на 1 тисячу американських грошей. У коментарях під постом Леонард збирає назви надійних фондів, з яких він потім і вибере цільового отримувача допомоги.