28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Британський спортсмен зіграє у покер заради благодійної допомоги Україні

Анатолій Дерека
28 травня, 07:42
Відомий онлайн-покерист Патрік Леонард відправить частину своїх призових із серії SCOOP на потреби українців, які постраждали від війни з Росією

Патрік Леонард допоможе Україні у війні з Росією / Фото: Pocketfives

В інтернеті триває весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP). Участь у ньому бере чимало українців, які виграли у сумі вже сім титулів.

Також не пройшов повз серію і популярний інтернет-гравець із Великобританії Патрік Леонард. При цьому спортсмен вирішив не лише заробити на грі, а й взяти участь у благодійній допомозі Україні, яка продовжує страждати від військової агресії Росії.

Реклама

На своїй сторінці в Instagram Патрік розповів, що нині бере участь у шести івентах одразу. До кінця вихідних може опинитися там у призах.

Читайте також: Українець сенсаційно виграв 663 тисячі доларів в інтернеті

Леонард пообіцяв, що 25% від загальних призових він надішле на допомогу Україні різні благодійні фонди. Більш того, для збільшення суми pads1161 проведе стриму.

Реклама

На ньому він йтиме до успіху разом із уболівальниками, а за кожну зібрану комбінацію чи успіх додаватиме від себе суму до благодійного фонду. Наприклад, за нокаут суперника Патрік задонатить 50 долларов, а за зібрану пару – 10 USD.

Патрік Леонард думає про реформи у покері / Фото: Pokeroff

А ось зібране каре змусити британця стати біднішим на 1 тисячу американських грошей. У коментарях під постом Леонард збирає назви надійних фондів, з яких він потім і вибере цільового отримувача допомоги.