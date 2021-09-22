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Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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"Британський Ісус" порівняв покер з наркотиками – хлопець заробив ціле багатство за столом

Анатолій Дерека
22 вересня, 18:10
Чарлі Каррел кинув гру в покер через те, що вона викликає у нього залежність

Чарлі Каррел зав'язав з покером

Цього літа відомий англійська покерист Чарлі Каррел зав'язав з покером. Гравець є професіоналом з 2014 року, однак зауважив у себе залежність від покеру.

Після припинення кар'єри Чарлі дистанціювався від гри та зайнявся іншими справами. Каррел пояснив, чому багато хто безуспішно намагається кинути покер.

Англієць у всьому звинувачує дофамін. Це гормон в мозку людини, який відповідає за "систему винагороди" і викликає у них залежність, порівнянну з наркотиками.

"Наш мозок винагороджує нас за кожен виграний пот, реакції людей на наші досягнення, появу фанатів і будь-які подібні речі. Це приємно.

Але насправді дофамін – це пекельний наркотик, який формує залежність майже непомітно. Покеристів до неї не готують, тому вони потрапляють в пастку.

Хвалячи їх за успіх, ми підтримуємо дофамінову залежність. Вона стає ще глибше і змушує людей шукати все більше джерел нагороди".

Останнім часом Чарлі замінив покер шахами, що дозволяє йому відшкодовувати нестачу дофаміну. Каррел вважає цю гру більш безпечною, ніж покер.

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Також "Ісус", як його називають за зовнішність, займається медитацією, зануренням в тишу і фізичними вправами для того, щоб справлятися з залежністю. Відзначимо, що за свою кар'єру Каррел заробив 9,6 мільйона доларів.

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