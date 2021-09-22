"Британский Иисус" сравнил покер с наркотиками – парень заработал целое состояние за столом

Чарли Каррел завязал с покером

Этим летом известный английский покерист Чарли Каррел завязал с покером. Игрок является профессионалом с 2014 года, однако заметил у себя зависимость от покера.

После прекращения карьеры Чарли дистанцировался от игры и занялся другими делами. Каррел объяснил, почему многие безуспешно пытаются бросить покер.

Англичанин во всем винит дофамин. Это гормон в мозгу человека, который отвечает за "системы вознаграждения" и вызывает у людей зависимость, сравнимую с наркотиками.

"Наш мозг вознаграждает нас за каждый выигранный пот, реакции людей на наши достижения, появление фанатов и любые подобные вещи. Это приятно. Но на самом деле дофамин – это адский наркотик, который формирует зависимость почти незаметно. Покеристов к ней не готовят, поэтому они попадают в ловушку. Хваля их за успех, мы поддерживаем дофаминовую зависимость. Она становится ещё глубже и вынуждает людей искать всё больше источников награды".

В последнее время Чарли заменил покер шахматами, что позволяет ему возмещать нехватку дофамина. Каррел считает эту игру более безопасной, чем покер.

Читайте также: Почему шахматы проигрывают покеру

Также "Иисус", как его называют за внешность, занимается медитацией, погружением в тишину и физическими упражнениями для того, чтобы справляться с зависимостью. Отметим, что за свою карьеру Каррел заработал 9,6 миллиона долларов.