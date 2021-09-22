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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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"Британский Иисус" сравнил покер с наркотиками – парень заработал целое состояние за столом

Анатолий Дерека
22 сентября, 18:10
Чарли Каррел бросил игру в покер из-за того, что она вызывает у него зависимость

Чарли Каррел завязал с покером

Этим летом известный английский покерист Чарли Каррел завязал с покером. Игрок является профессионалом с 2014 года, однако заметил у себя зависимость от покера.

После прекращения карьеры Чарли дистанцировался от игры и занялся другими делами. Каррел объяснил, почему многие безуспешно пытаются бросить покер.

Англичанин во всем винит дофамин. Это гормон в мозгу человека, который отвечает за "системы вознаграждения" и вызывает у людей зависимость, сравнимую с наркотиками.

"Наш мозг вознаграждает нас за каждый выигранный пот, реакции людей на наши достижения, появление фанатов и любые подобные вещи. Это приятно.

Но на самом деле дофамин – это адский наркотик, который формирует зависимость почти незаметно. Покеристов к ней не готовят, поэтому они попадают в ловушку.

Хваля их за успех, мы поддерживаем дофаминовую зависимость. Она становится ещё глубже и вынуждает людей искать всё больше источников награды".

В последнее время Чарли заменил покер шахматами, что позволяет ему возмещать нехватку дофамина. Каррел считает эту игру более безопасной, чем покер.

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Также "Иисус", как его называют за внешность, занимается медитацией, погружением в тишину и физическими упражнениями для того, чтобы справляться с зависимостью. Отметим, что за свою карьеру Каррел заработал 9,6 миллиона долларов.

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