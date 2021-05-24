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Почему шахматы проигрывают покеру. Версия Анатолия Карпова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
24 мая, 19:19
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12-й чемпион мира по шахматам уверен, что игры с долей везения имеют большую популярность у массовой аудитории
Анатолий Карпов. О популярности шахмат и покера
Анатолий Карпов. О популярности шахмат и покера

Шахматы, изобретенные более 1500 лет назад, в последние десятилетия уступают по скорости распространения покеру, в который начали играть каких-то 200 лет назад. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов объяснил, почему древняя игра стала проигрывать в популярности покеру.

"Покер, нужно отдать ему должное, очень ловко вел информационную и рекламную политику. Ну и потом, те игры, где более значима роль шанса, всегда будут привлекательнее для широкой публики. Это такая чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья. В шахматах любой не ухватит", – уверен Карпов.

"Чтобы стать чемпионом мира, нужно много работать, нужен талант. Поэтому шахматы изначально проигрывают в этом поединке. Вернуть строгую систему чемпионата мира, как это было раньше, уже сложно: основная масса против того, чтобы всегда выигрывал сильнейший", – сказал Карпов.

  • Первая известная игра-прародитель шахмат, чатуранга, появилась в Индии не позже VI века нашей эры. Значит, шахматам примерно 1500 лет.
  • Первые письменные упоминания о современном варианте покера появляются в 1829 году в мемуарах артиста Джо Кауэла. Значит, покеру почти 200 лет.

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Цитата дня

Любой может ухватить за хвост птицу счастья. Но в шахматах любой не ухватит

Анатолий Карпов 12-й чемпион мира по шахматам
Спорт

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