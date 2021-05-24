Почему шахматы проигрывают покеру. Версия Анатолия Карпова

12-й чемпион мира по шахматам уверен, что игры с долей везения имеют большую популярность у массовой аудитории

Анатолий Карпов. О популярности шахмат и покера

Шахматы, изобретенные более 1500 лет назад, в последние десятилетия уступают по скорости распространения покеру, в который начали играть каких-то 200 лет назад. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов объяснил, почему древняя игра стала проигрывать в популярности покеру.

"Покер, нужно отдать ему должное, очень ловко вел информационную и рекламную политику. Ну и потом, те игры, где более значима роль шанса, всегда будут привлекательнее для широкой публики. Это такая чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья. В шахматах любой не ухватит", – уверен Карпов.

"Чтобы стать чемпионом мира, нужно много работать, нужен талант. Поэтому шахматы изначально проигрывают в этом поединке. Вернуть строгую систему чемпионата мира, как это было раньше, уже сложно: основная масса против того, чтобы всегда выигрывал сильнейший", – сказал Карпов.