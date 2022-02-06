Брін Кенні на соплях повернув собі звання найуспішнішого покериста в історії

Брін Кенні - один із найкращих покеристів в історії / Фото: Pokeroff
Вчора у Лас-Вегасі завершився ще один івент крутої серії хайролерів PokerGo Cup. Усі 15 турнірах матимуть бай-ін від 10 тисяч до 100К доларів.
У першому турнірі PokerGo Cup тріумфував Даніель Колпойс, що заробив 202 тисячі доларів У другий турнір серії зайшли 80 покеристів, що дозволило наростити призовий фонд до 800К.
У призах було 12 покеристів, серед яких було чимало топових імен. У топ-десятку потрапили Сем Соверел, Стівен Чидвік, а також найкращий гравець минулого року Алі Імсірович.
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Переможцем івенту став справжній майстер хайролерських турнірів Шон Перрі. Американець заробив за кар'єру 5,2 мільйона призових, усі вони – в івентах із високими лімітами. У хедз-апі Перрі здолав титулованого гравця та власника платформи PokerGo Кері Катца.
Результати фінального столу PokerGo Cup 02:
- Шон Перрі – 200 тис. доларів
- Кері Катц – 144 тис. доларів
- Брін Кенні – 96 тис. доларів
- Скотт Болл – 80 тис. доларів
- Даррен Еліас – 64 тис. доларів
- Ден Шак – 48 тис. доларів
Відбулася вчора та інша знаменна подія – третє місце Бріна Кенні. Покерист довгі роки очолював All Time Money List, проте в кінці 2021 його зумів ненабагато випередити Джастін Бономо.
Вчора Кенні заробив 96 тисяч доларів і знову став найуспішнішим покеристом в історії. Опоненти йдуть у рейтингу ніс до носа – різниця між ними лише 10 тисяч доларів!
Топ-трійка All Time Money List:
- Брін Кенні – 57 204 865 доларів
- Джастін Бономо – 57 194 649 доларів
- Даніель Негреану – 45 175 428 доларів