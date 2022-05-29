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3 червня 21:45
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Ірландія --
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Італія --
Німеччина --
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Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
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10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
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11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
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Бразильський стрімер виграв 44 тисячі доларів під час прямого ефіру (відео)

Анатолій Дерека
29 травня, 11:02
Рафаель Мораєс пройшов поле з 242 опонентів і здобув свій другий трофей на SCOOP

Рафаель Мораєс виграв турнір на SCOOP

В інтернеті триває весняний кубок з онлайн-покеру, який проводиться одним із найбільших румов світу. Цими днями завершилася нова порція турнірів.

На одному з них тріумфував стример у прямому ефірі. Бразилець Рафаель Мораєс вирішив спробувати себе в івенті NLHE Freezeout 6-max із бай-іном в 1 тисячу доларів. Разом із ним зареєструвався ще 231 гравець.

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У результаті спортсмен зумів дійти до хедз-апу і там переграти суперника під ніком marjan1231. У вирішальній роздачі опонент вирішив піти з А8 в олл-ін і нарвався на пару жінок у Рафаеля.

За тріумф на SCOOP Мораєс отримав 44,8 тисячі доларів, які відсвяткував з передплатниками у прямому ефірі. Це його другий тріумф на турнірі. У 2016 році він зміг підняти аж 301К в івенті з Безлімітного Холдему.

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До слова, бразильці вже виграли 63 турніри на SCOOP 2022. Це майже третина від усіх івентів, які пройшли! Українці ж поки що святкували успіх у семи турнірах.