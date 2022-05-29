Бразильський стрімер виграв 44 тисячі доларів під час прямого ефіру (відео)

Рафаель Мораєс виграв турнір на SCOOP

В інтернеті триває весняний кубок з онлайн-покеру, який проводиться одним із найбільших румов світу. Цими днями завершилася нова порція турнірів.

На одному з них тріумфував стример у прямому ефірі. Бразилець Рафаель Мораєс вирішив спробувати себе в івенті NLHE Freezeout 6-max із бай-іном в 1 тисячу доларів. Разом із ним зареєструвався ще 231 гравець.

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У результаті спортсмен зумів дійти до хедз-апу і там переграти суперника під ніком marjan1231. У вирішальній роздачі опонент вирішив піти з А8 в олл-ін і нарвався на пару жінок у Рафаеля.

За тріумф на SCOOP Мораєс отримав 44,8 тисячі доларів, які відсвяткував з передплатниками у прямому ефірі. Це його другий тріумф на турнірі. У 2016 році він зміг підняти аж 301К в івенті з Безлімітного Холдему.

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До слова, бразильці вже виграли 63 турніри на SCOOP 2022. Це майже третина від усіх івентів, які пройшли! Українці ж поки що святкували успіх у семи турнірах.