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Испания --
5 июня 21:45
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Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
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Украина --
8 июня 21:45
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Польша --
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9 июня 21:45
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Шотландия --
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Нидерланды --
Польша --
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Бразильский стример выиграл 44 тысячи долларов во время прямого эфире (видео)

Анатолий Дерека
29 мая, 11:02
Рафаэль Мораес прошел поле из 242 оппонентов и добыл свой второй трофей на SCOOP

Рафаэль Мораес выиграл турнир на SCOOP

В интернете продолжается весенний кубок по онлайн-покеру, который проводится одним из крупнейших румов мира. На днях завершилась новая порция турниров.

На одном из них триумфовал стример в прямом эфире. Бразилец Рафаэль Мораес решил попробовать себя в ивенте NLHE Freezeout 6-max с бай-ином в 1 тысячу долларов. Вместе с ним зарегистрировался еще 231 игрок.

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В итоге спортсмен сумел дойти до хедз-апа и там переиграть соперника под ником marjan1231. В решающей раздаче оппонент решил пойти с А8 в олл-ин и нарвался на пару дам у Рафаэля.

За триумф на SCOOP Мораес получил 44,8 тысячи долларов, которые отпраздновал с подписчиками в прямом эфире. Это его второй триумф на турнире. В 2016 году он смог поднять аж 301К в ивенте по Безлимитному Холдему.

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К слову, бразильцы уже выиграли 63 турнира на SCOOP 2022. Это почти треть от всех ивентов, которые прошли! Украинцы же пока праздновали успех в семи турнирах.