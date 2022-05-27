28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Багач із Білорусі продовжує підкорювати покер. Він підтримав Україну у війні з Росією

Анатолій Дерека
27 травня, 16:07
Микита Бодяковський ударно провів серію Triton Poker Open і увійшов до десятки найкращих покеристів в історії

Микита Бодяковський - найуспішніший покерист Білорусі / Фото: Pokeroff

Учора в Мадриді завершилася престижна серія покеру Triton Poker Open. Організатори провели 13 подій із чималими сумами внесків – від 20 до 150 тисяч євро.

Одним із переможців став білорус Микита Бодяковський. Спортсмен тріумфував в івенті №6 з Безлімітного Холдему, вигравши 1,34 мільйона євро.

Реклама

А вчора Бодяковський виявився третім у Main Event з шорт-деку піднявши ще 840 тисяч. У сумі його дохід на Triton Poker Open перевищив два мільйони євро.

Це дозволило Микиті увірватися до ТОП-10 рейтингу найуспішніших покеристів в історії, обігнавши Кері Катца. За свою кар'єру білорус виграв 35,2 мільйона доларів за столом покеру. Нині рейтинг All Time Money List виглядає так:

  1. Брін Кенні – 57,2 млн доларів
  2. Джастін Бономо – 57,1 млн доларів
  3. Даніель Негреану – 46,1 млн доларів
  4. Стівен Чідвік – 42,1 млн доларів
  5. Ерік Сайдел – 39,7 млн доларів
  6. Девід Пітерс – 38,9 млн доларів
  7. Джейсон Кун – 38,2 млн доларів
  8. Ден Сміт – 38,2 млн доларів
  9. Філ Айві – 35,6 млн доларів
  10. Микита Бодяковський – 35,2 млн доларів

Читайте також: Мільйонер із США виграв велику суму в покер заради сина

Реклама

Зазначимо, що сам спортсмен нещодавно провів акцію на підтримку України проти війни із Росією. Після перемоги на Super High Roller Series Europe у квітні Бодяковський розгорнув прапор нашої країни та засудив агресію з боку фашистів.