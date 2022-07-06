Блондинка з Австрії виграла жіночий турнір з покеру заради золотого браслета (фото)

Джессіка Тойзл виграла турнір WSOP

Світова серія покеру надає гравцям безліч крутих і різноманітних івентів, де можна виграти браслети WSOP. Один із них – виключно жіночий турнір.

У івент LADIES NLH Championship можуть зіграти і чоловіки, проте їхній бай-ін складе не 1К, як для жінок, а аж 10 тисяч. Тому лише одиниці виявляють сміливість і заходять у цю подію.

Реклама

Читайте також: Хлопець із Лос-Анджелеса розірвав суперників у Лас-Вегасі та став мільйонером

На недавній жіночий турнір було зроблено понад тисячу входів, що дало змогу наростити призовий фонд майже до мільйона. У призах опинилося 163 гравці.

Рівних у результаті не виявилося австрійці Джесіці Тойзл. Дівчина вже опинилася в призах на цій WSOP, а тепер їй підкорився перший у кар'єрі золотий браслет.

Реклама

Що цікаво, менш ніж місяць тому її бойфренд Стефан Ленер також тріумфував на Світовій серії покеру в турнірі з NLH за 3 тисячі. Так що серія поки що складається для пари дуже успішно.

Результати фінального столу турніру WSOP LADIES NLH Championship :

Реклама