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Блондинка из Австрии выиграла женский турнир по покеру ради золотого браслета (фото)

Анатолий Дерека
6 июля, 12:12
Джессика Тойзл обошла более тысячи оппонентов на необычном ивенте WSOP и впервые триумфовала на Мировой серии покера

Джессика Тойзл выиграла турнир WSOP

Мировая серия покера предоставляет игрокам массу крутых и разнообразных ивентов, где можно выиграть браслеты WSOP. Один из них – исключительно женский турнир.

В ивент LADIES NLH Championship могут сыграть и мужчины, однако их бай-ин составит не 1К, как для женщин, а аж 10 тысяч. Поэтому лишь единицы проявляют смелость и заходят в игру.

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На недавний женский турнир было сделано более тысячи входов, что позволило нарастить призовой фонд почти до миллиона. В призах оказалось 163 игрока.

Равных в итоге не было австрийке Джессике Тойзл. Девушка уже оказывалась в призах на этой WSOP, а теперь ей покорился первый в карьере золотой браслет.

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Что интересно, менее месяца назад ее бойфренд Стефан Ленер также триумфовал на Мировой серии покера в турнире по NLH за 3 тысячи. Так что серия пока складывается для пары очень успешно.

Результаты финального стола турнира WSOP LADIES NLH Championship :

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  1. Джессика Тойзл – 166,9 тыс. долларов
  2. Джули Ли – 163,1 тыс. долларов
  3. Кристина Голлинз – 73,6 тыс. долларов
  4. Фелиса Вестерманн – 53,2 тыс. долларов
  5. Меикат Сиу – 39 тыс. долларов
  6. Лин Нгуен – 28,9 тыс. долларов
  7. Сэнди Тран – 21,8 тыс. долларов
  8. Натали Хоф – 16,7 тыс. долларов
  9. Чериш Эндрюс – 12,9 тыс. долларов