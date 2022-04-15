Благодійний покер заради України: PokerMatch направив понад півмільйона для гуманітарки

П'ятий Victory Cup пройде 17 квітня / Фото: PokerMatch

PokerMatch не зупиняється допомагати українцям у непрості воєнні дні. Компанія щотижня проводить благодійні івенти Victory Cup, яких було вже чотири.

З середини березня компанія зібрала понад 500 тисяч гривень, що пішли на гуманітарну допомогу для лікарень, а також постраждалим від воєнних дій в Україні. Тиждень тому PokerMatch допоміг Харкову.

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Останній Victory Cup дозволив зібрати 74,4 тисячі гривень. До них рум додав ще 50К і передав кошти на закупівлю засобів захисту одного з військових підрозділів "першої столиці".

PokerMatch продовжує серію благодійних івентів. У неділю, 17 квітня, відбудеться п'ятий Victory Cup, який розпочнеться о 18:00 за київським часом. Розмір бай-іну – 500 гривень або 15 доларів/євро.

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Як і завжди, призовий фонд буде передано на гуманітарні потреби України, а до цієї суми PokerMatch знову додасть 50 тисяч. Також рум нагородить 50 найкращих гравців турнірними грошима загальною сумою 100 тисяч ТМ. Деталі – на сайті компанії.